顏清標送暖！加碼50條菜頭粿 限量800份「誠信碗粿」開賣！

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左二）對於林爸爸堅持誠信深受感動，邀請陳媽媽碗粿到沙鹿開賣。（王文吉攝）

陳媽媽碗粿到沙鹿開賣，家住龍井的民眾搶先買到5份碗粿，還獲贈1份菜頭粿。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標簽名力挺陳媽媽碗粿。（王文吉攝）

陳媽媽碗粿到沙鹿擺攤做生意，民眾大排長龍搶買古早味。（王文吉攝）

陳媽媽碗粿到沙鹿擺攤做生意，民眾大排長龍搶買古早味。（王文吉攝）

陳媽媽碗粿料好實在，每碗30元，800碗短短1個多小時售罄。（王文吉攝）

陳媽媽碗粿到沙鹿開賣，顏清標加碼贈送前50名菜頭粿。（王文吉攝）

前立委顏寬恒化身「叫賣哥」，幫忙店家招呼、包裝碗粿。（王文吉攝）

雲林斗六林爸爸堅持誠信賣碗粿，大甲鎮瀾宮董事長顏清標深受感動，日前請助理南下買走160碗碗糕，14日更邀請陳媽媽碗粿到沙鹿開賣。當地民眾聚集400多人排隊，人龍綿延300多公尺，林爸爸動員全家準備800碗碗粿，供不應求，短短1個多小時銷售一空，顏清標加碼贈送前50名菜頭粿，還煮貢丸湯跟鄉親分享。

就讀小學五年級的林小妹日前將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷活動誤植為「買碗粿送1條蘿蔔糕」，等於要做賠本生意。林爸爸告訴女兒邀信守承諾，不能因為筆誤而失去誠信，促銷活動必須照樣進行。

鎮瀾宮董事長顏清標從臉書得知，對於這樣的教育方式與信守承諾的行為讚譽有加，本月5日透過網路下單碗粿，霸氣表示「有多少就買多少、不需要活動贈品」，隔天助理驅車前往雲林取貨，分送160碗給親友品嚐。

吃到陳媽媽碗粿的親友豎起大拇指稱讚，顏清標特地邀約陳媽媽碗粿到顏莉敏、顏寬恒沙鹿聯合服務處前擺攤，讓更多鄉親也能嚐到古早味碗粿，顏清標依然不改霸氣說「這次菜頭粿換我送」，前50名消費的鄉親受惠。

14日午後林爸爸、林媽媽帶著2名女兒到沙鹿擺攤，夫妻倆感謝顏清標協助，顏清標豎起大拇指稱讚林爸爸很會教女兒。

「碗粿喔！」當初標錯價的林家小妹賣力叫賣，她說，因為備料製作，整晚都沒睡，很感謝大家幫忙，也感謝顏董幫他們一家度過難關。林爸爸說民眾來買碗粿就很開心了。家住龍井的民眾搶先買到5份碗粿，還獲贈1份菜頭粿，他說「早上10點就來排隊，買到賺到！」

顏清標表示，林爸爸騎著招牌「鐵馬」叫賣碗粿和菜頭粿，沒有責備小五女兒弄錯促銷方案，反而告訴孩子信守承諾；無論做人或是做生意最重要的就誠信，自己想起父親也告訴他做人要「吃人一口、還人一斗」的道理。

顏清標強調，自己非常樂意盡一己之力來幫助這對父女，更重要的是，社會上還有許多需要幫助的家庭，他此舉不過是拋磚引玉，讓更多亟待幫助的人能夠獲得大家溫暖的愛心。

顏寬恒和顏莉敏表示，助人為快樂之本，加上父親熱愛美食，只要有美食絕對逃不過他父親這位老饕的眼睛，可以吃美食、又能做善事，何樂而不為呢？今天兄妹倆人也化身「叫賣哥、叫賣姐」，幫忙店家招呼、包裝碗粿。

陳媽媽碗粿在沙鹿吸引400多人排隊搶買，顏莉敏、顏寬恒沙鹿聯合服務處外人龍綿延300多公尺，800個碗粿短短1個多小時售罄，向隅者現場領取號碼牌，將擇日於臉書通知開賣時間。

(中時 )