行政院發言人丁怡銘近期陷小編及牛肉麵風波，立法院內政委員會下周排定「行政院運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立」專題報告，邀請丁怡銘出席，國民黨團揚言，若丁不出席，將罷審內政委員會預算。對此，丁怡銘今受訪回應，政院向來尊重立院行使各項職權，也尊重體制。對於立院委員會以專案報告邀請列席，會審慎思考，從體制上考量是否適合列席。

不過，國民黨立委洪孟楷今在臉書爆料，行政院13日已經公文回覆立法院要請假不來質詢，結果14日中午在媒體群組還對記者說「審慎思考」，洪孟楷痛批，尊重民意監督那麼難嗎？還是連記者都要騙，不敢承認已經向立法院請假的事實。

洪孟楷表示，丁怡銘如果真有意願到立院備詢，為何13日回覆公文不願前來，分明膝反射似的藐視民意，難道真的是「有政府會說謊」嗎？覺得火大。

丁怡銘表示，政院向來尊重立院職權，立院來函比較趕，政院因為尊重體制，考量沒有幕僚人員列席立法院專案報告前例，而當天早排有其他防疫與食安相關會議，所以秘書長與發言人在周五下班前先去函請假，說明由副秘書長出席。

丁怡銘強調，如果符合體制，我們一定出席，這兩天行程結束後，會再從體制上考量是否適合列席。

(中時 )