今年46歲的大陸女星徐靜蕾，2009年與黃立行合作《杜拉拉升職紀》擦出火花，兩人多次被媒體拍到出雙入對，但從未正面表態的他們交往狀況；距今已交往11年，至今還無結婚的打算，他們愛得低調，也相當甜蜜。時常在自己社群平台更新自己近況的徐靜蕾，昨(13日)也更新一組亮點生活照。

網友們紛紛說 看這角度應該是男友黃立行拍的吧 (圖/ 翻攝自徐靜蕾IG)

昨(13日)，徐靜蕾更新了日常生活照，其中有一張照片是她躺在沙發上的午休照，這也讓網友當起鍵盤柯南，紛紛推敲這張照片應該是「男友視角」黃立行拍的。

徐靜蕾曾在《金星秀》節目中談到，自己其實是個不婚主義者，但在遇到黃立行後，她說他(黃立行)從來不著急、不焦慮、不糾結，交往這麼多年來甚至沒吵過架；所以在兩人交往九週年時，徐靜蕾在微博發文放閃光：「九年多以來，我時常有病，你永遠有藥」。

兩人交往九年時 徐靜蕾曾在微博發文放閃 (圖/ 翻攝自徐靜蕾微博)

遇到對的人，的確會讓彼此變得更好，徐靜蕾和黃立行就是這樣的一個組合！雖然不少粉絲都為他們什麼時候生小孩的事著急，不過很有想法的兩個人，目前的生活過得相當愜意、有自己的節奏，這樣的生活狀態，的確讓人相當羨慕。

(中時新聞網)