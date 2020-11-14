Big City遠東巨城購物中心與肝病防治學術基金會14日攜手舉辦千人免費肝炎及肝癌篩檢，守護民眾肝臟健康。（肝基會提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心與肝病防治學術基金會14日攜手舉辦千人免費肝炎及肝癌篩檢，為民眾守護肝臟健康。（肝基會提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心今年與財團法人肝病防治學術基金會攜手推動巨城年度公益主題「發揮公益平台價值守護全民健康」活動，14日並舉辦千人免費肝炎及肝癌篩檢，隨後還有耶誕點燈儀式，現場氣氛相當溫馨。

2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，新竹巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次與肝基會合作，成為全台首家百貨零售企業，透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，估計今年可達成超過1萬張的目標。

台灣肝病權威許金川教授表示，肝臟是否健康不是靠感覺，而是靠抽血檢查，台灣目前每年仍有1萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。

肝基會雖然走遍偏鄉篩檢，但仍有死角，保肝篩檢不是只有抽血，後續還要提醒B、C肝帶原患者做腹部超音波等系列追蹤，全方面關懷國人的健康。

他說，科技人是國家的菁英，尤其不能仗著年輕，缺乏運動、過度肥胖都很容易引發肝臟的問題，所以，透過肝篩，一方面可以了解自己肝臟是否健康，二來也可及早追蹤治療，讓自己擁有真正彩色的人生。

此次要感謝新竹市政府、中國信託慈善基金會、台灣人壽多年來對台灣肝病防治的支持，長豐智能科技公司、高羽國際公司熱情贊助，還要特別感謝遠東巨城購物中心董事長李靜芳，不但正向充滿活力的經營事業，更把健康融合時尚，讓新竹這個都會科技的城市不斷發光、發亮。

李靜芳則指出，巨城是新竹地標，是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，帶動發揚社會核心價值與正能量責無旁貸，非常感謝各界把巨城當成愛的平台，提供多元的公益活動更展現了社會溫暖的力量，與巨城一起點亮最美的耶誕樹，照亮肝苦人、守護健康。

她說，巨城成功商業營運模式帶動業績逐年成長，2019成為全台最年輕業績排名第7的零售據點，帶起的企業社會責任與正向力量深得肯定，而今向外延伸至社會各界，從公眾事務到保健活動，將利他共融的理念團結在一起回饋社會，真正發揮全台第1公益平台的影響力。免費肝病篩檢活動諮詢專線：0800-000-583。

(中時 )