林明溱在勞工運動會現場致詞，他感謝勞工的付出，每位勞工在崗位上為經濟發展努力，勞工這麼拚，每年運動會，他一定來參與。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

南投縣勞工運動會14日在南投高中登場，開幕活動有花車前導和女超人掌旗，參與的32隊1200多名勞工，展現運動家精神，使得運動會熱鬧又有趣。縣長林明溱縣長到場致詞，他感謝勞工的付出和努力，每位勞工在崗位上，為經濟發展努力，勞工這麼拚，每年運動會，他一定來參與。

林明溱建議勞工朋友，努力工作之餘，平時要多多運動，運動才有健康的身體，那怕是五分鐘、十分鐘運動時間，都要把握。他以自己為例，縣府的工作再忙，他也要找時間走一走，在縣立體育場走個十圈，可以一睡到天明。

立委馬文君、許淑華到場表示，感謝勞工平時的付出，透過勞工運動會，除了可以提倡運動風氣，勞工團體及企業之間也能加強交流，對於攸關勞工權益的相關立法，他們在立法院中一定全力支持。

南投縣總工會理事長曾振炎表示，勞工朋友平日工作很辛苦，但也別忘記運動，包括走路、游泳等休閒活動，都值得鼓勵。他認為每天工作繁忙的林明溱，是值得學習的榜樣，養成運動習慣的縣長，工作上保有好體力。

這次勞工運動會，除了拔河及分齡計時賽跑，還有考驗團隊合作的趣味競賽，參加活動的勞工朋友活動筋骨之餘，也達到休閒目的。

(中時 )