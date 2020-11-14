女星劉樂妍從女F4出道，近來演藝重心已移往大陸，不過近來相當不順遂的她，先是過往在路邊崩潰哭喊的影片在網路瘋傳，如今又傳出手機屢次遭到莫名停話，讓她哭喊：「我被逼的走投無路了」。

劉樂妍表示日前到昆明時，手機莫名其妙被停話，沒想到第2次到雲南，手機再度被停話，甚至沒有網路也無法接聽電話，更透露因為要辦家裡寬帶，所以被強迫綁了三個電信號，因此手上4個號碼都是大陸電信，好不容易找到電信業者求助，卻仍無法協助開通和實名認證，這也讓她百思不得其解，為何還要再次進行第2次實名認證。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

此外，她透露無論跟公安或網路業者對話，都要被錄音錄影存證，一直到被封號第四天才收到昆明公安局電話，表示會幫忙上報，以後就不會封了她的號碼，但這仍難消劉樂妍怒氣，怒嗆：「如果我沒有粉絲沒有網絡，你拖我4天才把我解封，我根本就已經死掉了。工作都丟了」。

最後，昆明公安也留下一組號碼給她，提醒她若以後要到雲南旅遊，記得先打電話上報，這樣就不會被列入黑名單，搞的像這次一樣差點走投無路。

(中時新聞網)