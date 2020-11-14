2020年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 最新評選結果揭曉，群創同時入選「道瓊永續世界指數(DJSI World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」兩項殊榮，社會面向評分面板業第一，名列國際標竿企業之列。 群創在電子設備儀器原件組別(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 的24項議題中有6項評鑑成績優異：環境報告(Environmental Reporting)、社會報告(Social Reporting)及影響力評價(Impact Valuation) 3項獲選評選一百分滿分，政策議和（Policy Influence）取得評選組別最高分，以及隱私保護 （Privacy Protection）和人權（Human Rights）2項取得接近組別最高分。顯現群創在環境、社會責任與公司治理等三大構面持續投注心力的卓越表現。 群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創將永續策略與企業經營相結合，積極回應聯合國永續發展目標(SDGs)，並訂定明確的中長期目標，三度入選DJSI，展現群創企業永續經營理念及實踐社會責任的表現，已獲全球投資人肯定，充份顯示群創在永續領域的努力與成果。

面對全球氣候變遷議題，在環境永續面向，群創每年研擬方案，精進調適措施規劃，降低外在環境和經營的風險，宣示挑戰2025年製程溫室氣體FCs單位面積排放強度長期目標，將較2016年削減30%。2019年群創更全員動員「FUN心減塑．擇善而行」活動，員工在日常生活以實際行動降低塑膠垃圾對海洋環境的危害。展現群創將企業社會責任的價值內化到組織及員工，員工以實際行動打造環境永續的美好社會。

群創總經理楊柱祥表示，迎接5G新時代的來臨，群創以核心事業出發，擘劃產業嶄新格局，落實「轉型再造．價值躍進」的核心精神，透過研發創新實踐股東對企業營運的期許。群創於2020產品合規暨感謝供應商大會再次重申以「永續核心．共存共榮」發揮企業影響力的決心，攜手供應鏈強化綠色競爭力，降低環境衝擊，以實際的作為守護地球，成為台灣企業永續的指標楷模。 在社會面向（Social Dimension），群創持續與在地社區的溫暖連結，結合員工的愛心資源，連續三年舉辦「聖誕禮物」及「愛心早餐」募捐活動，為在地偏鄉的學童寒冬送暖。今年新冠肺炎疫情全球蔓延，在充滿變數的疫情環境下，群創執行全面應變管理機制，至今年10月止已發放超過730萬個口罩予全球員工使用，除照護所有員工健康，群創更從核心本業出發，維持醫療面板的品質良率，並確保產業鏈不斷鏈，供應各國醫療面板，與全球攜手投身全球公共衛生戰役，攜手守護人類的健康。 展望未來，群創將持續發揮面板業核心職能，帶動供應商、員工、客戶等合作夥伴，共同落實企業社會責任，持續積極落實聯合國永續發展目標，創新永續作為，展現永續企業新格局。

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