財團法人熱愛生命文教基金會長期致力「偏鄉弱勢學童遠距教學課後輔導課程遠距教學」，聘請專業英文老師透過遠距教學輔導33個偏鄉學校及機構的弱勢孩子提升英語能力，今年獲台中市政扶輪社肯定匯聚台灣、韓國等16個扶輪社捐贈150萬元，要共同開設遠距視訊課後輔導中心，共同致力於彌平城鄉教學資源的的差距，預估至少有250名的偏鄉學童受惠。

熱愛生命文教基金會十多年來一直關注台灣偏鄉地區及弱勢家庭的教育問題，並建立遠距教學平台，教學成果顯著，至今已服務超過八百名學童，卻苦於設備老舊，教材及教學軟體亟需更新，無法向更多需要幫助的學童伸出援手，所幸得到台中市政扶輪社協助，邀集台灣韓國等地其他16個扶輪社共同參與捐贈，向扶輪基金會申請全球獎助金服務計劃並獲得核准通過，服務計劃捐贈金額超過150萬元，使偏鄉孩童能透過及時性及互動性的遠距視訊教學，將都市教育帶入偏鄉、將偏鄉孩童帶入國際，為培育國家未來的優秀人才盡一分心力。

台中市政扶輪社邀集其他台灣3461地區、3501地區與韓國3690地區等16個扶輪社代表與財團法人熱愛生命文教基金會14日共同舉辦公益服務計劃捐贈記者會，台中市政扶輪社社長黃聖棻Frank表示，希望透過扶輪基金會的全球獎助金計劃一同打造更適合偏鄉學童的遠距教學環境，改善偏鄉教育資源缺乏的窘境，使學童能藉由學習扭轉未來，看見新希望。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺則表示，希望這項計畫啟動後，可以讓幫助更多弱勢孩子翻轉生命。

(中時 )