為鼓勵青年投入社區永續經營，桃園市青年事務局今年與中原大學合作，以「桃青能學校」為主軸提供多樣的培力課程，共有13組青年團隊投入社會各領域議題，讓更多人看見青年返鄉帶給家鄉生生不息的青能量。

團隊14日舉辦成果交流會，前往新北市三峽區體驗在地創生團隊「甘樂文創」製作的「看三峽帶你趣」AI智能導覽系統，讓兩市的團隊認識運用創新科技結合小旅行創意，並在清水祖師廟前廣場展示今年度成果。

桃園與新北地方創生青年團隊的交流，除了有坪林「金瓜三號」創辦人蔡威德，分享團隊如何建置平台串聯在地產業；「螢火蟲書屋」創辦人葉家豪，提到在石碇導入智慧化科技，讓環境到產業都加值的策略。

新北創生典範「甘樂文創」創辦人林峻丞，分享社會企業的運作及各種可能的商業模式時指出，從萌芽到成熟在地方花了10年蹲點，才用創新的社會設計思維，打造出永續的社區支持系統，盼見桃園夥伴們也發展出適合在地的創生模式。

青年局長顏蔚慈表示，透過觀摩新北經驗的跨縣市交流，希望有助大家堅持在地方創生的路上繼續走下去，聯結到越來越多的產業和USR團隊。

(中時 )