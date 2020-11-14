日職太平洋聯盟季後賽（高潮系列賽）首戰，羅德隊浪費2分領先優勢，先在6局遭追平，最終以3比4不敵軟銀隊，也讓軟銀取得系列賽2比0的「聽牌」優勢，陷入背水一戰的羅德明天將由台灣左投陳偉殷先發。

今年球季受到疫情影響，日職延後開打並減少場次，中央聯盟取消季後賽，洋聯則是把以往2輪的季後賽縮減為1輪，由前2名球隊進行4戰3勝制的挑戰賽，排名第1的軟銀先取得1勝，且所有比賽都在軟銀主場進行。

已握有1勝優勢的軟銀推出陣中王牌千賀滉大先發，但他在2局上就遭遇危機，2出局後先被羅德中村獎吾敲安，第7棒安田尚憲再轟出右外野2分全壘打，助羅德先馳得點。

軟銀在4局下靠著柳田悠岐的陽春炮追回1分，但5局上羅德荻野貴司又適時補上一擊，又讓分差回到2分差。6局下軟銀先追回1分，1人出局一、三壘有人時，羅德一壘手又發生接球失誤，遭扳平戰局。

8局下軟銀2人出局滿壘情況時，甲斐拓也敲出游擊內野高彈跳球，他奮力跑壘替球隊打回超前分，最終軟銀就以1分差逆轉擊敗羅德，也取得「聽牌」優勢。

陷入背水的羅德明天將推出陳偉殷先發，問鼎4連霸只差最後一步的軟銀則由東浜巨應戰，力拼「日本一」的門票。

(中時 )