女星姚蜜在2013年以模特兒出道，火辣身材經常引起熱烈討論；近期姚蜜對潛水有興趣，特地去上課學習，她也在Instagram分享潛水照，沒想到潛水衣沒穿好，水中意外出現「超震撼畫面」。
日前姚蜜分享去學潛水的心得和照片，「想當美人魚真是不容易，我在水裡就是一條慌張的小丑魚」，她說接下來還要再上2堂課，就要接受考試；儘管她說自己是小丑魚，但仍正面地表示，「每一年都給自己新的挑戰，人生有目標無極限」。
從照片中看到姚蜜身上穿著專業潛水衣，但胸前拉鍊卡在下胸處，看到裡面還有一件亮黃色比基尼，豐滿上圍擠出長長的深溝，相當火辣；其中2張在水中的照片，胸前亮點看起來超震撼，讓不少粉絲都噴鼻血。
大票網友看完都臉紅心跳，在底下熱情留言，「要爆了啦」、「好大」、「真的要一直給自己挑戰，人生才精彩」、「感覺很厲害」。
姚蜜踏入演藝圈7年，在演戲、主持、音樂和舞台劇都有亮眼表現，也曾出席公益認養活動，號召民眾給流浪狗一個家；近期她有參與電影拍攝，但尚未公開何時會上映。
(中時新聞網)
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