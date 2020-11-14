南崁高中熱舞社高鐵站秀舞技慶祝校慶。(高鐵桃園站提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市南崁高中熱舞社學生，14日在高鐵桃園站大秀舞技，慶祝學校20週年校慶。隨著音樂聲響起，桃園站化身表演舞台，學生們熱情奔放的舞步及整齊俐落的動作，展現彼此間絕佳的默契。充滿青春活力的演出，吸引許多車站旅客佇足圍觀，並跟著音樂節奏鼓掌吶喊，演出的同學更加舞力全開，現場氣氛歡樂熱烈。

南崁高中校長陳家祥表示，適逢學校20週年校慶，熱舞社的同學們特別於高鐵桃園站舉辦熱舞快閃活動，透過舞蹈表演展現平日練習成果，也與民眾一同分享學校過生日的喜悅。感謝高鐵公司提供讓青年學子揮灑熱情活力的舞台，也希望這場演出能讓高鐵旅客感受不一樣的旅途。

高鐵桃園站王稔慈站長表示，高鐵公司積極實踐成為「引領進步、創造美好生活的平台」的企業願景，規劃「藝起來高鐵」活動，歡迎青少年社團及優秀藝文團體發揮創意、展現才藝。高鐵公司希望透過具特色之音樂、舞蹈，讓現代化的高鐵車站增添濃厚的人文與藝術氛圍。

(中時 )