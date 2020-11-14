漏尿問題不僅讓許多女性感覺尷尬，連帶不敢出門社交，有時可能打個噴嚏、咳嗽用力，嚴重時甚至走路快一些、爬樓梯或跑步、騎腳踏車或游泳等，尿失禁就像關不緊的水龍頭，開始滴滴答答無法停止，嚴重影響生活品質。如果無法藉由藥物、復健運動等保守治療獲得改善，可以考慮透過手術解決漏尿問題。

通常尿失禁可概分為4大類，壓力性（應力性）尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁及手術導致的持續性尿失禁，其中又以壓力性尿失禁最為常見。林口長庚婦女泌尿科主任林益豪醫師指出，女性壓力性尿失禁成因主要來自懷孕生產、老化和負重，包括懷孕及生產過程中因組織受到破壞，而開始發生漏尿；更年期女性因為缺乏荷爾蒙、組織老化，漏尿變嚴重；平時工作常搬運或提重物，或是經常解便用力、慢性咳嗽、肥胖，以及現代人熱愛重訓等，都被視為可能增加漏尿的機率。

林益豪主任表示，醫療院所判定尿失禁嚴重程度，大致會先讓患者先喝水，然後做咳嗽、交互蹲跳、跑步、爬樓梯等易誘發漏尿的動作，經過1小時的棉墊測試，若棉墊重量前後差距10公克以上，就屬於中度尿失禁，可選擇手術治療。

臨床上針對壓力性尿失禁的治療會先評估，若僅在咳嗽、打噴嚏等情況才發生輕微漏尿症狀，會建議先透過凱格爾縮肛運動，訓練骨盆腔底肌肉群來改善；若日常爬樓梯、小跑步或快走時都有漏尿現象，則可選擇如三環抗憂鬱劑等藥物治療，搭配自主的凱格爾運動或到醫院接受磁波椅或電刺激儀器，刺激骨盆肌肉收縮。通常保守治療幾個月若成效不彰，年紀較大女性且已無生育需求者，就建議可考慮藉由手術來改善尿失禁問題。

林益豪主任表示，年紀較大女性且已無生育需求者，可考慮藉由手術來改善尿失禁問題。(圖／林益豪主任提供)

近期坊間有採用陰道雷射治療婦女尿失禁，其原理主要是利用水分汽化，刺激膠原蛋白的增生、血管新生，讓陰道壁組織增厚、壓迫尿道組織，進而阻止漏尿。林益豪主任進一步說明，陰道雷射後通常半年至1年膠原蛋白代謝完畢後又會復發，甚至有些醫師求好心切，雷射熱能刺激過度，恐造成破壞組織產生尿道廔管，引發持續性漏尿的併發症。因此，陰道雷射無法取代正統的手術療法，但可以用來暫時改善不適合傳統或尿失禁吊帶手術的漏尿患者，或是手術治療後用來加強改善的輔助療法。

林益豪主任表示，現今醫界公認治療壓力性尿失禁的黃金標準手術為尿道中段陰道吊帶手術，主要是將一條細細的人工吊帶放在中段尿道下方，醫材根據時間演進可分為1、2、3代，第1代吊帶出口在下腹部的恥骨後緣，故有傷及膀胱風險；第2代穿出的位置則為大腿內側恥骨旁的閉孔路徑，但附近有神經血管，術後易有大腿或鼠蹊部疼痛的併發症。第3代的吊帶設計較短小，採用鉚釘固定於於閉孔內肌。第1、2代屬於傷口小的微創手術，健保有給付；第3代是表皮完全無傷口的無創手術，傷口位於陰道內，手術時間約20分鐘，術後疼痛感低、復原快，成功率高達近9成。

治療尿失禁術後應持續保養，避免復發。林益豪主任提醒，手術後1個月避免提超過5公斤以上的重物，暫停性生活讓傷口順利復原，半年定期回診追蹤，平時盡量避免用蹲姿解便，以免造成腹壓增加。預防尿失禁必須勤練凱格爾運動，建議每天3回，1回15次，可躺著、坐著或站著做，任何時刻皆可，需持之以恆才能見效。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)