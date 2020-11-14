元大金控長期重視推動ESG（環境、社會、公司治理），建立永續經營管理與服務模式，在2020年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 評選中再次締造佳績，連續2年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，其中，道瓊永續世界指數更是綜合金融類全球第3名，顯見元大金控永續發展深獲國際肯定，穩列國際標竿企業。

道瓊永續指數為全球最具公信力的永續評比指標之一，每年追蹤全球頂尖企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為國際大型專業投資機構列為投資考量的重要依據。本次元大金控勇奪道瓊永續世界指數第3名，主要因為元大維持良好的顧客關係、持續精進永續金融成果有目共睹，同時重視員工職場安全、致力人才培育，並深化氣候變遷相關財務揭露(TCFD)，在公司治理、環境、社會面向皆表現卓越。

元大金控經營管理深獲外界肯定，今年前10月的稅後淨利達207.8億元，已超越去年全年獲利水準，EPS 1.71元，位居全體16家金控前4名，經營績效穩定成長。繼去 (2019) 年同時入選「世界指數」和「新興市場指數」成分股，今年持續在「公司治理」、「社會參與」與「環境永續」等領域展現好成績，再度蟬聯雙項殊榮。

身為國際標竿企業，元大金控永續發展策略分為短、中、長期三個階段，並落實於經營管理中，永續發展與ESG的作為屢獲國內外重要獎項肯定，在國內殊榮方面，包括入選「台灣永續指數」成份股、獲證交所公司治理評鑑前5％上市公司評比佳績、《天下雜誌》CSR企業公民獎-大型企業新秀獎、《遠見雜誌》第16屆CSR企業社會責任獎；國際榮耀部分，則有入選「2020彭博性別平等指數」、連續4年入選「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成份股、企業社會責任報告書連續第6年通過英國標準協會(BSI)的認證、摩根史坦利(MSCI) ESG評級A級殊榮，優異的表現有目共睹。

元大金控一直以國際標準自我要求，推動企業永續發展，除了遵循聯合國永續發展目標(SDGs)外，包括制定社會責任投資、永續相關標的投資等政策，也積極投入在地關懷。

今年初新冠肺炎疫情爆發後，社福團體捐款較去年同期減少2至3成、物資捐贈匱乏，造成扶助家庭經濟出現破口，元大集團捐贈面額3,000元的「振興經濟愛心卡」給7個社福團體，總金額逾1億元，如同一場及時雨，得以讓貧童於暑假期間的營養午餐延續，家庭也能添購民生物資，超過10萬人受助對象受惠；去年全年舉辦公益活動達692場，全台參與受惠者近20萬人次，公益平台志工投入時數突破1萬4,500小時。

在環境永續方面，元大金控長期重視氣候變遷對環境造成的風險，積極建置環境管理系統，提升環境永續績效，連續兩年獲得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「A-領導等級」，於全球8,400家受評企業中，躋身前7％，獲得國內金融同業最佳成績；集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分百的金控公司，並獲得英國標準協會（BSI）臺灣分公司頒發ISO 50001認證，今年新導入三個ISO管理系統標準─ISO 14046水足跡盤查、ISO 20400永續採購、ISO 45001職業安全衛生管理系統，彰顯元大金控對環境永續理念的堅持和重視。

元大金控將持續落實公司治理、客戶權益、員工照顧、環境永續及社會公益等領域的正向發展，透過推動ESG等面向，打造卓越的永續經營管理，持續站穩國際標竿企業的行列。

(中時 )