醫療糾紛訴訟讓醫、病雙方都身心受苦，台北市、高雄市文明人權服務協會及台灣醫療糾紛關懷協會14日邀集專家學者討論，一致呼籲政府應儘速制定更嚴謹的醫審制度、檢方設立醫療專股，衛福部應修正《醫療法》，在6個月內訂定分科、分級醫療常規，除提供病患就醫參考，發生糾紛時亦可初步判斷。

台灣醫療糾紛關懷協會理事長李福民表示，台灣雖有醫療專屬法庭，但起訴或判決多仰賴醫審會鑑定，協會曾受理許多醫糾家屬投訴「醫審會判定不公」，2018年醫療法第82條第二項及第三項修正後，醫師過失責任的判斷，是以其是否違反「客觀醫療常規」為依據，但是，醫療法施行後，迄今沒有訂定「醫療常規」，醫療常規是攸關人民身體健康及生命的重大法益，在常規付之闕如情況下，是否違反醫療常規，全由醫審會主觀判定，顯違反大法官釋字384號解釋，憲法實質正當法律程序。

李福民說，尤其在受理醫糾求助個案中，都表示病歷或護理紀錄已被更動，醫療紀錄作成後如何避免事後異動？更改後應留下電磁紀錄等，有助於還原醫療當時之真相，而糾紛發生後，醫院態度、是否因醫護過勞造成疏失，都應列入醫院評鑑範圍。

台灣犯罪被害人人權協會副理事長劉承武也表示，醫療過失之有無，應以醫師是否盡客觀必要注意義務、善盡合理臨床專業的裁量義務，並審視客觀醫療常規，所以訂定醫療常規，有助於法院、檢察署做出判斷，況醫療糾紛本屬專業訴訟，應轉由醫師及醫院負舉證責任，以符合公平。

與會團體一致呼籲政府應儘速制定更嚴謹的醫審制度、檢方設立醫療專股，衛福部應修正醫療法，在6個月內訂定分科、分級醫療常規，除提供病患就醫參考，發生糾紛時亦可初步判斷，尤其鑑定應採中央、地方二級制。

與會團體認為，鑑定意見需公開透明，不服鑑定者，在訴訟上可請求交互詰問，應由醫療相關大學教授撰擬初步鑑定，排除現職醫師，醫審委員會討論時，與案件有關醫師需迴避，鑑定結果比照大法官釋憲採具名多數決，並載明不同意見，同時，醫糾類型眾多，對於牙醫、中醫、醫美等不同糾紛，應組成不同醫審組織，台灣醫療糾紛不是家屬濫訴，醫病之間本來就是協力行為，需要更多的制度性保障。

(中時 )