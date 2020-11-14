台灣中油足球隊14日參加「2020台灣企業乙級足球聯賽」，以12:0輕取「巴卡隆足球隊」，並以總積分最高之姿拿下年度聯賽冠軍，教練、球員高舉著獎盃相擁歡慶，且確定明年將更上層樓，直接晉級榮升至企業甲級足球聯賽成員。

中油多年來支持體育運動，今年7月1日委託國內專業足球團隊籌組台灣中油足球隊，成軍不到3周即參加國內首次舉辦的「2020台灣企業乙級足球聯賽」，首場迎戰「ACA」足球隊勁旅即以5：2佳績拔得頭籌，此後更一路過關斬將，累計出賽13場並以12勝1和的優異戰績，獨佔鰲頭。

今日下午在台北迎風河濱公園足球場舉辦最後一天賽事，由台灣中油足球隊對戰巴卡隆足球隊，董事長歐嘉瑞與員工員眷齊聚在場外為足球隊加油打氣；兩隊精銳盡出，卯足全力爭取勝利，不管進攻或防禦皆有精彩高水準演出，中油足球隊將士用命並發揮團體戰力，輕鬆贏得最後一役，為本季賽事劃下完美句點！總計14場賽事為13勝1和，積分40分，拿下此次企業乙級足球聯賽的冠軍。

中油足球隊係由國內外足球好手組成，個個來頭不小實力堅強，總領隊由煉製事業部執行長徐漢擔綱，領隊則是來自哥倫比亞的毛一風教練，總教練更是禮聘到亞足聯A級鐘劍武教練，讓台灣中油足球隊吃了定心丸，未演先轟動。

董事長歐嘉瑞表示，從球隊成立以來，主管及相關單位都很支持這項世界性的運動，經常到球場為球員加油打氣，看到球員盡心盡力贏得最後勝利，內心感到無比喜悅，這份榮耀將和所有熱愛足球運動的國人分享，未來台灣中油亦將持續善盡企業社會責任，以實際行動培植國家優秀運動員，支持政府發展運動產業。期許明年台灣中油足球隊進軍企業甲級聯賽後能再締造佳績，培育更多足球好手並跨出國門，踢向國際，為國爭光!

(工商 )