國巨(2327)董事長陳泰銘表示，國巨合併基美及普思之後，高階領域產品及營收占比已近70%，並朝70%到80%邁進，慢慢擺脫產品受景氣高度影響，農曆年前訂單無慮，但因還是有招工不順的問題，目前產能利用率在80%緩慢爬升中，庫存天數低於60天，公司會儘量符合客戶需求。

國巨今天舉行高雄大發三廠動土典禮及國巨集團—成功大學共同研發中心揭牌儀式，陳泰銘在會後接受記者採訪，陳泰銘表示，高雄大發新廠是為了建構高階生產基地及研發中心，國巨集團在普思及基美加入後，世界各地有很多製造基地及研發中心，分佈很均勻，未來台灣研發中心將加強技術及製程資源的整合，包括：研發MLCC材料及新製程技術等，大發三廠將於2022年完工，產能全開預估將月增加200億顆，加上目前的月產能600億顆及基美約200億顆，屆時滿載月產能可突破1000顆，接近晶片電阻月產能1250億顆生產規模。

國巨在今年第3季完成合併基美，車用等高階產品占比快速拉升，陳泰銘表示，過去一般標準型產品占國巨營收約60%到65%，特殊型約占35%，景氣循環會造成很大的波動，由於普思及基美深耕車用市場，重心及業務多在汽車電子(系統)、引擎控制安全系統等，產品都在高階市場，在車用領域有很高的市占率，且普思及基美原本就是美國公司，產品屬原創產品，在合併普思及基美後，國巨高階領域產品及營收占比接近70%，世界各大Tier 1廠都是我們的客戶，未來我們標準型產品將維持現在規模，產能儘量支援工業、5G、IoT、醫療及車用，高階產品占比將從70%往80%邁進，慢慢擺脫產品受景氣循環高度影響。

國巨MLCC加上基美MLCC營收約10億美元，若依此換算，目前國巨集團主要產品在車用的占比約35%。

國巨集團日前宣布與鴻海(2317)集團策略聯盟，未來如何合作受到關注，對此，陳泰銘表示，每個公司都有每個公司策略佈局，大家都在喊進汽車領域，但走進去會碰到很多技術性問題要解決，目前鴻海零組件都是使用日本及歐美廠商，無法做到就近服務，還有語言及文化差異問題，而基美汽車產品無論在散熱、尺寸及耐溫等都累積很多經驗，這也是鴻海跟國巨合作的主要原因，希望國巨在車用零組件可以提供最迅速且更好的解決方案。

儘管全球新冠肺炎疫情持續延燒，國巨訂單在農曆年前無慮，陳泰銘表示，由於還是有招工不順問題，目前產能利用率在80%緩慢爬升中，庫存天數低於60天，農曆年前訂單無慮，但庫存天數在農曆年前沒機會補上來，公司將盡力符合客戶需求。

(時報資訊)