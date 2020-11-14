台南市府水利局於鹽水區進行「公18-3及公18-5水域串連」計畫，將月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，新命名為「古月橋」，14日舉行揭牌典禮。（劉秀芬攝）

台南市府水利局於鹽水區進行「公18-3及公18-5水域串連」計畫，將月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，新命名為「古月橋」，14日舉行揭牌典禮，為鹽水地區新增一處休閒打卡景點。

台南市長黃偉哲、行政院祕書長李孟諺、營建署署長吳欣修等人14日上午出席揭牌典禮，黃偉哲表示，感謝中央及地方的合作，為鹽水地區爭取建設經費，增加休閒場域，將有助提升地方的觀光產值。

吳欣修則表示，中央持續建設鹽水區的水質改善工程，其中鹽水區北門路岸內大排，續接至大眾廟匯流口的區段，未來將請台南市政府水利局加速推動汙水水質處理及周遭環境綠美化。

市府水利局「公18-3及公18-5水域串連」獲中央核定經費共6730萬元，將位於鹽水區月津港環狀水域間之信義路堤橋改建，以圓形造形拱橋設計，使月津港新舊水域得以結合；串連計畫還獲得市府第二屆「公共工程優質獎」水利工程類第二級佳作。

竣工後，經鹽水區公所協助，上網公開徵求橋名及票選活動，經由地方居民及關心月津港發展民眾的踴躍參與，最終得名為「古月橋」，寓涵「古月照今城」，更具文化傳承意義。

(中時 )