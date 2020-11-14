高雄一名大樓管委會主委日前與一名女住戶發生爭執，失控之下咬了對方左手拇指，導致手指開放性骨折，當時該住戶正要去醫院探視病危公公，送醫治療後未能見公公最後一面，她氣憤之下要求精神賠償30萬，法院最終判該主委須賠償18萬精神撫慰金和2930元的醫藥費。

該主委去年4月27日在左營區一棟大樓1樓會議室召開區分所有權人會議，與其中名女住戶發生爭執，他竟用牙齒咬對方左手拇指，女住戶因疼痛難耐而跌倒在地，緊急送醫後被診斷為開放性骨折等傷，需休養好幾個月，因為飽受驚嚇，她經常在半夜驚醒，還要前往精神科就診。

但該主委辯稱，因為該女住戶經常在公開場合說髒話辱罵，當天他受對方挑釁而一時情緒失控，發生肢體衝突，自己也受傷，他認為手指的咬傷並不嚴重，30萬精神慰撫金額過高。

法院認為，根據醫院診斷書，小麗手指骨折，而非斷指，並審酌她受傷期間行動不便，造成自己及家人之不便，且未能即時與病危之公公道別，認為阿華賠償18萬精神撫慰金和2930醫藥費比較合理。

(中時新聞網)