新竹市社造聯合成果展14日在北大公園登場，34個社造點將努力成果一次呈現。（陳育賢攝）

新竹市社造聯合成果展14日在北大公園登場，34個社造點將努力成果一次呈現，現場的社造大聲公、直販所、手作小時光、親子共學堂、生活故事屋等，結合音樂展演、美食、生活體驗及親子共學等活動及集章換好禮的活動，氣氛熱鬧溫馨。

副市長沈慧虹表示，今年的社造聯合成果展透過跨局處聯合辦理的方式，傳達社區營造是需要「大家齊聚完成公共事務」的核心理念，齊聚造人、造事、造未來。

這次活動中，我們看到有社區、公寓大廈、學校、公所等不同組織外，還有許多青年團隊、民間企業也都加入社造的行列，看到更年輕新血的加入，更看到希望，無論是找回舊時光、情感凝聚，一群人一起努力，找到自己的特色，無論是文化、歷史、產業，存同求異，多元發展，一起牽手讓更多人認同，新竹市社造的扎根努力真的越來越好。

文化局指出，每個社區營造點都是一個小家，期許串聯無數小家的溫暖與力量，一棒接一棒，共創新竹在地的幸福感。

參展社造單位中，南隘國小校長賴黃宗有感於推動食農教育課程的重要，於是引入南隘農村社區各種農業專長人力，引導孩子設計珍隘米，帶動社區型塑「自然、健康、關懷」的地方特色。

丹麥社區管理委員會住戶魏瀅珊從整理圖書工作培養閱讀習慣開始，今年培訓丹麥社區學童為小主編，進行社區報寫作出版，讓孩子懂得怎麼觀察找問題，問問題，編寫與計畫出版，讓學童在活動中以108課綱訴求「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」3面向，展現素養能力。

另，東區區公所也以區域角色統合轄內特色，透過公民審議方式推動「參與式預算」持續輔導108年所票選出的3個行動方案，分別是綠水社區發展協會「十八尖山巡寶記」、柴橋社區發展協會「懷舊暨親子嘉年華會」、明湖社區發展協會及明湖里辦公處「南區親子青草湖環湖野餐趣」3個方案分別進行，期許透過親子活動，拉進民眾與社區的距離感，促進對話交流引導民眾對在地文化的認同。

(中時 )