高雄香港人團體「維多利打狗」14日舉辦「香港主題展─無形的城牆：焦點以外」，高雄市長陳其邁（中）出席開幕典禮。（林宏聰攝）

高雄香港人團體「維多利打狗」14日舉辦「香港主題展─無形的城牆：焦點以外」，透過畫作、密室逃脫讓民眾體會理工大學抗爭者的無助感，高雄市長陳其邁親自出席開幕典禮，並在連儂牆貼上紙條，重申「高雄撐香港」。

這場由維多利打狗籌畫的香港主題展在建軍藝術村舉辦，14日開幕式邀請台灣香港協會理事長桑普、宜蘭縣太平山下台港交流協會理事康駿銘、屏東大學教授邱毓斌等人參加，高雄市長陳其邁更親寫「KH撐HK」紙條貼上連儂牆，表達高雄力挺香港之意。

陳其邁說，台灣人戴口罩是為了防疫，但香港人戴口罩更代表有形的自我保護及無形的抗議，許多港人勇敢走上街頭，為自己深愛的城市及手足挺身而出，香港走過黨外時期，台港同心再自然不過，自由民主是普世價值，台灣會繼續守護，也期盼榮光再度回歸香港。

他重申高雄力挺香港，對於目前在高雄的香港朋友，他已請市府行政暨國際處長項賓和在就業、就學、生活等各方面，提供必要的協助。

桑普致詞表示，透過展覽及密室逃脫，民眾可以感受到香港理工大學抗爭時，前線的劍拔弩張，如何在警察重重包圍下離開現場，體會抗爭者當下感受與心態，香港人希望透過台港力量，兩地加強彼此了解，一起守護這塊民主的淨土。

(中時 )