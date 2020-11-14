行政院發言人丁怡銘「萊牛」烏龍指控冠軍牛肉麵業者出大包，行政院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費致歉。對於丁怡銘案，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，若說丁有錯，那農委會主委陳吉仲也有錯，且更代表蔡政府與蘇內閣整個美豬牛進口的主張與政策有錯，那代誌就更大條了。

游盈隆14日在臉書貼文表示，蘇貞昌親自押著丁怡銘到店裡用餐道歉，雖然平息了一時的風波，但往後丁怡銘這發言人的工作要怎麼做？尤其是有關美牛美豬的爭議。

他指出，丁怡銘闖禍那天的言論思維邏輯，基本上是，「凡美國進口的牛肉都來自吃有萊劑飼料的牛隻，因此，凡是進口的美國牛肉都是所謂「萊劑美牛」，台北市牛肉麵節冠軍牛肉麵用的是美牛，所以，這家店的牛肉就是萊劑美牛」。

而丁根據的就是陳吉仲的一貫說法，如果說丁怡銘有錯，那陳吉仲也就有錯，進一步就是蔡政府與蘇內閣整個美豬美牛進口的理論、主張與政策有錯，那代誌就更大條了。

游盈隆分析，既然民進黨政府認為堅持要開放萊豬，蘇內閣大可據以向民眾、向社會溝通說明才對，但為什麼形諸於外是「如此畏畏縮縮」呢？而丁怡銘在牛肉麵節風波中究竟錯在哪裡？

游盈隆總結，錯在一開始就心虛，錯在對自己所相信的美牛政策論述信心不足，錯在戰場還沒開打就先丟盔卸甲，還要單位最高長官蘇貞昌幫忙善後，帶去負荊請罪，試問，那接下來的仗要怎麼打？要怎麼理直氣壯地為含萊劑的美牛美豬進口政策辯護？可以想見，未來在這個議題戰場上，蔡總統執政團隊要有好表現恐怕很難，因為很多人還没想通，也許包括總統自己在內，還無法說服自己去為政策辯護。

行政院發言人丁怡銘究竟錯在哪裡？ [續前題]從行政院萊劑牛肉麵風波談起（三） ------------------------- 行政院長蘇貞昌昨晚帶著闖禍的發言人丁怡銘向牛肉麵館老闆道歉、吃麵，息事寧人的味道十足，老闆臉上堆滿笑容，相當... 由游盈隆發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)