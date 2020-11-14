統一獅冠軍隊員搭遊覽車遊行，小球迷在路邊瘋狂歡呼。（程炳璋攝）

中華職棒統一獅隊14日下午2時舉辦冠軍遊行，球員坐上無頂遊覽巴士沿途揮手，沿途不少球迷作出英雄式歡呼，有民眾燃放鞭炮慶祝，台南市長黃偉哲在台南美術館比出統一獅提升士氣獨有的大鳥動作，迎接職棒球員。

統一獅隊14日展開冠軍遊行，在警方前導機車開道下，從台南市立棒球場出發，載著球員到安平開台天后宮拜拜還願，再回到市區台南美術館暫停，最後回到棒球場，沿途早有許多穿著統一獅隊球衣的民眾揮舞獅隊旗幟，在車隊經過時高聲歡呼與拍照，有的民眾在路邊放起鞭炮慶祝。

球迷以英雄式歡呼與統一獅球迷打招呼。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（左邊西裝褲者）以統一獅熟悉的打氣加油方式，比出大鳥飛翔知識，車上球員見狀驚喜熱情回應。（程炳璋攝）

球員在安平開台天后宮下車，被兩旁球迷簇擁入廟，彼此擊掌、拍照與合影，充滿歡樂。

遊行隊伍回程先在南美2館停靠，上千民眾聚集一睹英雄丰采，黃偉哲在場迎接球員，比出獅隊獨有的加油打氣的大鳥姿勢，車上球員見狀驚喜，也作出相同姿勢回應。

統一獅球員到安平開台天后宮拜拜還願。（程炳璋攝）

黃偉哲表示，台南球迷睽違7年，再度看見統一獅獲得職棒年度總冠軍，台南市政府安排兩輛觀光巴士，給球隊舉辦英雄式的遊街活動。

球迷熱情舉布條迎接統一獅職棒隊。（程炳璋攝）

統一獅啦啦隊員齊聚安平開台天后宮。（程炳璋攝）

未參加獅隊遊行，黃偉哲表示是要把舞台留給職棒球員，他選擇與球迷站在一起迎接球員勝利凱旋，給球員感受主場優勢，希望球隊明年2連霸。

(中時 )