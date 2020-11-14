一般來說，如果是參加15年交情老友邀請的婚宴，禮金可能會比其他賓客包的還多，但一名女網友卻發文抱怨，她的一名15年老友不僅沒包禮金，還拿未出席朋友包的紅包，換走一盒喜餅，厚臉皮行徑讓眾人當場傻眼，紛紛勸絕交。

這名女網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示「這位我認識15年的老朋友，邀請她來參加我的婚禮，不但一毛禮金都沒包，還拿不能來的朋友紅包，換取一盒喜餅，最後居然問我，不會為了沒包禮金跟我絕交吧？」

沒包禮金的友人還大言不慚地說，拿別人的紅包進去白吃白喝。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原po表示，這名老友後來對她說沒包禮金的理由「說我是她這輩子第2次參加婚禮的人」，讓她不禁納悶，難道這樣沒包是應該的嗎？原po強調，自己不是一個很在意禮金包多少的人，可是無法相信15年交情的老友，竟是這樣的處理方式。

原po還附上對話截圖，內容中可見，對方先表明以後不會辦婚禮，後來竟白目透露，是拿了其他人的禮金進去白吃白喝，甚至反過來吐槽「你媽查很細欸，嚇死我了。」

白吃白喝好友的行徑招致網友撻伐「你的朋友居然是婚禮蟑螂」、「這臉皮比水泥牆還厚」、「還好意思講白吃白喝，這句很惹人怒」、「連這種錢都不會出的朋友，趕快絕交吧」、「直接封鎖+絕交」、「妳應該回她：就算妳不辦婚禮，但總會辦喪禮吧」。

(中時新聞網)