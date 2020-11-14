玉里高中今天在黑豹旗32強推出陣中王牌林鴻祥先發，儘管賽前才被告知要扛起先發重責心中難免緊張，但他屢屢化解可能的失分危機，繳出7局、7次三振、失1分的好表現，助隊以6比2擊敗去年季軍東石高中，距離8強目標更近一步。

面對單敗淘汰的比賽，球員每一戰都背負著輸不得的壓力，今天面對去年季軍的東石，玉里推出陣中王牌林鴻祥先發，他只在第4局因暴投丟掉唯一分數，總教練余進德賽後表示，林鴻祥是陣中最好的投手，在這種場場關鍵的比賽中，只要休息天數夠，他幾乎是球隊先發的不二人選。

余進德也透露，林鴻祥去年受傷，有休息了一段時間，今年則因球隊與原棒協合作，昔日旅日好手郭源治也多次來到學校指導，主要針對投手下盤做指導，「真的很感謝郭源治幫忙調整投手。」

成功扛起先發重責的林鴻祥坦言壓力有點大，還透露自己直到賽前才得知要先發的消息，讓他感到有些緊張，「但經過今天這場比賽後，就會做好突然被告知的心理準備。」

玉里此役共敲出9支安打，其中第2棒的田楊昇樺5打數3安打、貢獻2打點表現最為亮眼，余進德也誇讚田楊昇樺是很聰明的球員，「手眼協調很好，也很聰明，擊球能力跟速度都不差，因此把他擺在第2棒。」

(中時 )