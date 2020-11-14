高雄市議會14日與高雄市慈善團體聯合總會聯手，結合113個慈善機構與善心人士送暖，關懷1410個經濟弱勢家庭。（高市議會提供／林宏聰高雄傳真）

高雄市議會14日與高雄市慈善團體聯合總會聯手，結合113個慈善機構與善心人士送暖，關懷1410個經濟弱勢家庭，發放2000元物資券及500元等值物資，更為弱勢家庭準備惜食饗宴，場面溫馨感人。

高市議會自縣市合併以來，連續10舉辦送暖活動，今年由議長曾麗燕接棒延續善行，曾麗燕指出，受新冠肺炎疫情影響，許多弱勢家庭經濟受到衝擊，陷入困境，因此今年優先照顧遭疫情影響的弱勢家庭，希望針對政府資源照顧不及的市民提供更多關懷。

議會送暖10年以來，累計1200個慈善社團機構參與、近8000名志工投入，出錢出力，一起成就10年善舉，曾麗燕特別感謝大家的無私奉獻，讓高雄更美好、社會更溫馨。

曾麗燕帶領高市議員林義迪、李柏毅、李雅靜、王義雄、陳幸富、張漢忠、劉德林、黃香菽、鄭光峰、童燕珍、蔡武宏、陳若翠、李順進及陳善慧等人出席送暖活動，安排弱勢團體表演、義診、義剪、社會福利諮詢服務及趣味闖關等內容，並舉辦千人惜食餐會，由高雄餐旅大學師生運用剩餘食材烹煮美味可口的餐食，席開百桌邀弱勢家庭享用。

曾麗燕呼籲市民一起投入公益，也希望曾接受社會援助的家庭未來也能回饋社會，延續幫助其他弱勢，她也頒贈2000元物資券，由來自三民區的謝姓受助戶代表接受。

(中時 )