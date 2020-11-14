因為一檔真人實境秀，讓陳小春和兒子Jasper瞬間爆紅，而太太應采兒對於孩子的教育觀念，被許父母讚賞有加；兩人更在今年迎來第二個寶貝Hoho，家庭、事業兩得意的陳小春，昨(13日)在微博發文慶祝與太太應采兒結婚十週年，並感謝一路陪他走到今天。

陳小春感性發文 感謝老婆 (圖/ 翻攝自陳小春微博)

陳小春昨(13日)在微博發文，「#十年前的今天…謝謝妳跟我走到今天」並tag應采兒。相當用心的山雞哥，以復古畫報的方式曬出兩人甜蜜的合照，標題為「熱烈慶祝陳氏伉儷十周年快樂」；海報裡也是藏著各種巧思，同時也間接感謝Jasper與Hoho施展隱身術，讓陳氏夫婦共度兩人世界紀念日；同時更設計有趣小問題問大家，結婚十周年紀念日名為什麼婚？

慶祝海報設計得十分有趣 (圖/ 翻攝自陳小春微博)

許多粉絲都在貼文底下說「我今天還在哼《相依為命》！請一直幸福下去呀」、「春哥和丁丁十周年快樂！長長久久，幸幸福福，美美滿滿」、「春哥采鵝十周年快樂！」

回顧這段兩人相差16歲的婚姻，時常有人問陳小春為什麼會選擇應采兒，他說：「因為我不太常笑，我也沒那麼多話，她太多話，笑得很有希望，站在她後面，一直在笑。」也因應采兒的開朗，讓個性互補的兩個人，一同㩦手走過了十年，打造出幸福、美滿的家庭。

(中時新聞網)