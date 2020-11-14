科技部、東大及科博館主辦「2020全國火星任務競賽」開幕，科博館館長孫維新（中）及東海大學副校長王立志（右）、生命科學系教授趙偉廷（左）等人與會。

「砌！」由科技部、東大及科博館主辦的「2020全國火星任務競賽」，在火箭冒煙升起的刺激發射儀式中開幕，獲得現場參賽的選手歡呼、掌聲，除競賽項目外，東大並推出跨科系合作專區展覽，模擬人類在火星居住利用藻類進行廢水淨化及產生氧氣等科學展示，帶你進入火星生活的異想世界。

東海大學自2016年首次在校內舉辦「火星任務競賽」，逐年擴展為全國大賽，14日起一年兩天在國立自然科學博物館舉行，並成為「第一屆台灣科學節」中部展場的閉幕亮點活動，吸引全國的高中及大學生80個隊伍參加，包括「火星科學展覽競賽」、「火星車降落賽」及「火星車避障賽」3賽項，賽況精采刺激。

「2020全國火星任務競賽」在科博館開幕，東大並推出跨科系合作專區展覽。（陳淑芬攝）

東海大學副校長王立志表示，今年是火星最接近地球的一年，希望參賽者從探索火星發掘問題，並透過科學理論等各領域找出解決難題的方法；科博館館長孫維新則分享火箭發展史、火星軌道、太空船、無人機等天文科學知識，並分享德國約翰尼斯•克卜勒天文學家故事。

有東大火箭長暱稱的東大生命科學系教授趙偉廷表示，賽項中最熱門的「火星車降落大賽」，今年採用無人機釋放方式，雖難度增加，但起飛和降落更接近任務真實度；「火星車避障賽」則擴大火星場域，高中生徹底展現程式編碼能力以及實際障礙物的應變設定技巧。「火星科展」須利用科學理論解決火星上可能會遇到的難題，並現場展演與民眾互動。

東大並規畫跨13系所百餘名師生合作專區展覽，推出「火星無人農場」，花朵植物完全由機器人做精準照護，不但節省資源又更有效率；「火星綠藻屋」則是利用藻類進行廢水淨化以及產生氧氣，而循環鏈可以養殖魚蝦，讓未來火星殖民更真實；「心肺運動遠距監控系統」及「太空下肢訓練」體驗及「火星仿生建築」等展示都極具創意巧思。

(中時 )