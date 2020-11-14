台灣本土詩人趙天儀日前辭世，文化部長李永得（左）代表頒贈總統褒揚令，趙天儀的夫人詹秀金（右）女士代表受贈。（陳世宗攝）

台灣本土詩人也是台灣兒童文學重要推手，靜宜大學前台灣文學系「講座教授」趙天儀，4月29日於睡夢中安詳辭世享壽85歲；「追思紀念會」14日於靜宜大學舉行，由文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令，由趙天儀夫人詹秀金女士代表受贈，藉此表彰與緬懷趙天儀對台灣文學的崇高貢獻。

李永得指出，趙天儀深耕台灣文壇多年，創作結合本土詩作與兒童文學，以台灣社會的生活語言結合美學冶煉成為台灣寶貴的資產，也為文學留下重要歷史見證。

立法院副院長蔡其昌說，他的外公詹冰是位作家，與趙天儀是好友，他與趙天儀成忘年之交，也成為他投入政壇的重要原因！（陳世宗攝）

趙天儀「追思紀念會」14日於靜宜大學舉行，台灣重要文壇人士參與，場面溫馨感人！（陳世宗攝）

立法院副院長蔡其昌說，他的外公詹冰是位作家與趙天儀是好友，他就讀研究所時專攻「台灣文學」，當時外公介紹他專訪趙天儀完成很多研究；畢業後的第一份工作是靜宜兼任教師，每星期上課時會與趙天儀聊天成忘年之交，也成為他投入政壇的重要原因。

趙天儀夫人詹秀金感謝文化部、台中市文化局、靜宜大學等單位，為趙天儀舉辦追思紀念會！她說，趙天儀生前待人處事隨和低調，除了買書沒有其他不好的習慣，過世時也沒造成家人太大負擔；家屬秉持原則低調辦理後事，沒有驚動大家。感謝文壇朋友、教授、學生等，從北中南各地前來參加追思紀念會。

趙天儀（右）生前退休後，將手稿、文獻資料及其藏書一萬多冊捐贈靜宜蓋夏圖書館典藏，由校長唐傳義（左）代表接受，讓民眾瞭解台灣文學的發展歷程。（靜宜大學提供）

趙天儀摯友靜宜日文系教授邱若山說，趙天儀1935年出生於台灣台中，筆名柳文哲，台大哲學系學士、碩士畢業；曾任職於台大哲學系、國立編譯館、中國新詩協會，台灣兒童文學學會，及靜宜大學生態所、台文系、中文系教授兼文學院院長。

趙天儀生前並成立「趙天儀文學獎學金」，協助靜宜學生從事文學創作、台灣文學研究；他2008年從靜宜台灣文學系「講座教授」榮退，作育台灣文學的研究英才無數。

趙天儀一生獲獎無數，也是「笠詩社」創辦人之一，長期參與詩刊編務，重視現代詩與台灣社會現實連結，同時也是台灣兒童文學重要的推動者，更將其收藏的台灣早期詩刊、雜誌圖書及個人創作手稿捐贈給台灣文學館，對該館研究典藏助益良多。

1973年趙天儀擔任台大哲學系教授及代理系主任期間，因「台大哲學系事件」而遭解職，只能以詩作紓解內心的不平；後來任職於國立編譯館，作品帶有強烈的寫實主義風格，並傳達對台灣鄉土與社會底層的關懷與情感。

巨人終將遠行，但創作及風範必能雋永流傳！令靜宜大學校長唐傳義印象最深刻的是趙老師筆力深厚，創作文類豐富，有論述、詩、散文和兒童文學。退休後他更將手稿、文獻資料及其藏書一萬多冊捐贈靜宜蓋夏圖書館典藏，讓民眾瞭解台灣文學的發展歷程，緬懷大河長流的筆耕精神。

趙天儀是靜宜台文系成立重要的推手！靜宜台文系主任黃文成指出，趙老師在台灣文壇有崇高地位，成為靜宜與台灣文學界聯結的重要窗口，也開啟師生文學的多元視野。趙老師在靜宜期間，更捐出「台大哲學系事件」的賠償金與自己退休金，成立「趙天儀獎學金」，鼓勵在台灣文學研究、文藝創作優秀的學生。趙老師對於靜宜台文系的貢獻，令師生追思感念！

趙天儀的學生目前任職靜宜的林聲邦說，每次見到趙老師，他總是笑容和藹、親切幽默，學生間通常不稱呼他老師，而叫他「趙爺爺」。下課閒聊時，趙爺爺就像一本活的文學詞典，有說不完的文壇故事、傳奇逸聞。

林聲邦也提到，趙師母為健康因素，不讓趙老師吃零食，所以他每次到靜宜上課時，學生們總會偷塞小零食；他吃著最喜歡的甜食，會笑著說，「師母有提醒不能吃太多，那吃一點就好」，這也成為大家記憶中師生互動最溫暖的時刻！

(中時 )