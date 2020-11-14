蔡政府8月28日無預警宣布開放萊豬、萊牛進口，行政院發言人丁怡銘日前搬出業者使用美國萊牛為政府背書，卻被業者踢爆造謠，買牛肉麵道歉後，又被捉到報公帳，最後才改為自掏腰包。衛福部長陳時中在牛肉麵風波後首度開口，強調美牛不等於萊牛，美豬不等於萊豬，大家要分清楚。

陳時中今出席中研院活動時表示，他一向都很喜歡吃牛肉麵，美牛不等於萊牛，美豬也不等於萊豬，大家要分清楚，不管萊牛、萊豬進來，只要低於殘留容許量就安全。

對於政院稱台北牛肉麵節冠軍業者「皇家傳承」使用萊牛，是否是假新聞？陳時中表示，假新聞應該是沒有，如果是假新聞，行政院也不會第一時間就道歉。

另一方面，近期境外移入個案增多，且天氣已經轉涼，對於秋冬專案的進度，陳時中今進一步透露，接下來會除了要求部分場所強制戴口罩，也會增加入境檢附檢驗陰性證明的對象。在檢驗方面會增加適應症，也會也鼓勵醫院，只要遇到有可能的症狀，就儘量採檢。

陳時中表示，台灣的疫情目前算好，社區是安全的，在國外疫情很嚴峻，沒有任何國家可以置身事外，就像COVAX分配疫苗不能遺漏任何地方，WHA也不能遺漏任何地方，疫情是無國界的。

對於疫苗的採購，陳時中表示，目前沒有在談德國BNT疫苗，但是在COVAX我們就有在談。國產疫苗方面，政府進行意象調查徵受試者是希望節省時間，盼讓廠商的招募更快速。

至於未來疫苗若問世，將採取什麼模式供民眾施打？陳時中表示，基於防疫需要的接種對象會納為公費，基於個別需要而接種就是自費。我們未來訂定出公費對象的先後順序，但若有些人急著打疫苗，例如為了出國而必須先去打，這樣的對象就要自費，自費價格則視個別廠商價格而定。

(中時新聞網)