國民黨中央組織發展委員會組織經營部主任黃原亮捍衛黨徽，絕對不能放棄。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市黨部今天舉辦126周年黨慶，針對民進黨綠委提案修《政黨法》以逼迫國民黨改黨徽，炮聲隆隆，市長黃敏惠表示，民生、經濟才是當務之急，都做不好，是不是在模糊焦點？拜託，請做好該做的事。

黃敏惠說，這是很不可思議的事情，現在最重要的事情是民生、經濟、疫情，這麼多事情沒做好，拜託民進黨不要忘記是執政，請做好該做的事。

立委溫玉霞號召大家22日上凱道抗議綠營執政不力。（廖素慧攝）

國民黨中央組織發展委員會組織經營部主任黃原亮說，國民黨是創建中華民國的政黨，黨徽比國徽還早存在，為什麼民進黨要幹掉國民黨黨徽，保留借殻上市的中華民國？原來是國民黨最近的民調顯示，政黨支持度與民進黨不相上下，國民黨氣勢有回流之勢，2022選舉到了，民進黨又出奧步了。

黃原亮說，民調顯示藍營執政的縣市，施政滿意度都很好，黃敏惠市長施政成績名列前茅，唯一美中不足的是目前嘉義市議員席次僅有5席，太少了一點，三合一選舉是市長、議員及里長結合在一起，未來應該有增加席次的空間。

黃原亮說，國民黨建黨126年，黨徽是我們的魂，絕對不能放棄。立委溫玉霞也號召黨員及民眾，22日相揪上凱道反萊豬、抗議綠營執政不力。

(中時 )