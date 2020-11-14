某爆料網站日前張貼3段影片，是一對男女在搭乘Uber時，情不自禁當場口交，司機將影片上傳群組被瘋傳，事後影片被人指控是任職新北市某國小的兩名教師；新北市教育局表示，透過校方了瞭解，被指控的兩名教師均否認是當事人，也將提醒各校教職員在外需注意行為。

這段網路瘋傳影片總共有3段，只見兩人在車上相當親熱，女子不顧司機還在前座，就與一旁男子親密口愛，兩人相當忘我，豈料過程全被前方的攝影機拍下。

事後該名司機將影片傳到群組，被人瘋傳，更傳到某爆料網站，此事才曝了光，不料事後有人出面向媒體指認，兩人是任職新北某國小的教師，引發網友熱議。

新北市教育局表示，目前並未收到民眾投訴相關案件，經過校方瞭解，兩位教師均表示非為影片當事人。

教育局指出，提醒網友切莫流傳相關影片避免觸法，教育局也會在適當會議宣導，提醒各校教職員工在外注意行為舉止，避免失當行為。

(中時 )