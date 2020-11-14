以下三個星座的女生在愛情裡非常精明，渣男想要騙他的感情根本是自找苦吃，因為他絕對看得出對方是否真心，如果被他發現對方在玩弄感情，他有得是方法讓對方痛苦又後悔！

▍1.射手座

射手座的女生擁有有趣又特別的靈魂，總會挑起周遭的人對他的好奇心，而只要對他開始產生好奇，聊著聊著就很容易不知不覺愛上他。他雖然看起來呆呆的好像很直接，其實面對感情他非常精明，只要有人抱著想要玩玩的心態跟他曖昧，他絕對會直接開嗆不給面子。如果想認真追射手女，許多人會以為跟他聊得開心就是自己機會很大了，其實這是個天大的誤解，因為射手女天生會聊天，如果判斷錯誤冒然告白，可能連朋友都做不成，因此想要追射手座的女生一定要有足夠的觀察力，以免誤判情勢而失敗！

▍2.處女座

處女座的女生因為對自我要求高，因此在外人的眼裡看起來非常完美，走在路上的回頭率非常高，只要和他相處過其實不難發現想要駕馭他真的很難，因為他觀察力太強了，只要不合他的眼緣，就很難跟他交心。能夠讓他產生好感的對象真的很稀有，就算是他的菜、就算再貼心，只要有哪個細節他看不順眼他就會果斷放棄。對他真心喜歡的對象他的確會比較有包容力，但如果耍白目一再的挑戰他的底線，在對方還沒反應過來的時候他就已經離開了，可說是非常難以駕馭。

▍3.天蠍座

天蠍座的女生的性格和外表一樣，看起來高冷，實際性格也很難搞。天蠍女舉手投足之間總是散發誘惑的魅力，因此身邊的人很容易對他產生好感，但他只要看出對方不是想要認真發展關係，就會立刻疏遠對方，甚至找機會整死對方，所以渣男想要騙天蠍女根本不太可能。天蠍女就算真的找到好對象交往了，這也是另外一個考驗的開始，靠太近嫌太黏、拉開距離又覺得不夠深情，天蠍女最愛的就是自己，他的情人只能拿捏好那恰到好處的相處模式，否則他會立刻逃開。

(中時新聞網)