金門金寧學區有「露鳥俠」出沒，引起家長和學生的恐慌，警方在1小時內鎖定對象並查緝到案，全案依違反刑法公然猥褻罪移送偵辦，即日起同步加強巡邏密度，嚴防發生治安事件。

警方全面加強巡邏密度，確保校園和周界的安全之一。（李金生攝）

警方調查，20餘歲涉案楊姓男子昨（13）日下午3時、5時許，2度駕駛黑色轎車在金寧學區至安岐一帶的頂林路，搖下車窗隨機攔問民眾 「藥局在哪裡？」，待對方靠近時才發現楊男裸露下半身，並掏出生殖器，雖全程坐在駕駛座，並無其它進一步的行動，但仍讓好心趨前回答的民眾受到驚嚇。

金城分局副分局楊智銘說明，警方在1小時內即鎖定從事服務業的楊男，並在其工作處所將他查緝到案。（李金生攝）

警方連續接獲民眾報案，以攸關學區的治安環境，立即組成專案小組調閱路口監視器，過濾可疑車輛以車追人，1小時內即鎖定從事服務業的楊男，並在其工作處所將他查緝到案。

警方全面加強巡邏密度，確保校園和周界的安全之二。（李金生攝）

警方在詢問偵查不公開的犯案動機和過程，並查詢其身心健康情況後，全案逕依違反刑法公然猥褻罪移送偵辦。

當地民眾風聞「露鳥俠」在學區出沒，且距離縣刑大不到150公尺後，直說嫌犯膽子很大，竟敢公然露鳥挑戰警方，普遍認為此風不可長，希望檢警從嚴偵辦，並拿出具體打「鳥」措施，以免「鳥」影幢幢，帶給家長和學童不安全感。

金城分局長胡淑淨表示，校園安全為警方重點工作，該分局已完成與轄內各級學校的連繫、宣導及校安檢測，針對學區周邊全天候增加1倍以上的巡邏密度，以提升見警率，也呼籲民眾多結伴同行於燈光照明充足，且有監視器涵蓋的安全路線，如遇有在公共場所公然裸露之行為，也應冷靜對待和蒐證，迅速離開現場並報警處理。

(中時 )