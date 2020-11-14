獲得首獎及最佳人氣獎的「菸飲 Tobacco Tea」。（曹婷婷攝）

財政部南區國稅局台南分局「拒私菸 秀創意 非你莫鼠」影片徵件比賽吸引不少年輕學子和社會人士投件參賽，最後從入圍20支影片中，選出前5名及人氣獎，其中，獲得首獎的「菸飲 Tobacco Tea」，取菸癮之意，將香菸變成飲品，90秒內傳遞吸菸危害身體，怎捨得讓懷孕家人喝下肚？獲得評審及網友一致青睞，抱回首獎3萬元及網路票選最佳人氣獎1萬元獎金。

財政部南區國稅局台南分局分局長蘇栢玉肯定優秀得獎者的用心，她說，菸害防制宣導多年，今年嘗試以影片徵件手法，希望將宣導理念擴散到年輕人的生活。她說，傳統制式宣導離年輕人太遠，藉由邀請年輕人投件參賽，發揮擴散效益，以這次參賽作品來說，有劇情片、偶戲、動畫等，相當有創意。

她說，這次看到不少大學生投件，創意無窮，期許大家在發揮創意的同時也能進一步了解菸害、菸品稅捐逃漏等觀念。

本次比賽入圍20部影片，競爭激烈，最終，由鄭其瑋「菸飲 Tobacco Tea」脫穎而出，奪得首獎第1名3萬元及網路票選最佳人氣獎1萬元獎金，為期3個月的徵件活動，畫下完美句點。

南區分局指出，為推廣民眾瞭解防制菸品稅捐逃漏及吸菸有害健康之正確觀念，首次舉辦以防制菸品稅捐逃漏微電影徵選活動，以相關議題為拍攝主題，希望透過微電影的呈現方式，將防制菸品概念實踐於日常生活中。

本次得獎作品表現精采，各有其獨特性，充分發揮創意，以多元視角傳達拍攝主題宣導目的，透過鏡頭鋪陳出具說服力的作品，提升民眾對宣導議題之認識，既具教育意義，更達到宣導的正面效果。本次競賽得獎優秀作品，除透過各種媒體平台宣導外，更將透過社群媒體及網際網路等傳遞分享，提供社會大眾學習防制菸品稅捐逃漏概念，增加觸及民眾發揮延伸宣導效益。

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(中時 )