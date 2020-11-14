裕隆拿下今年花蓮觀護盃冠軍。(觀護盃提供)

這次來花蓮參加觀護盃期間，裕隆前鋒林宜輝幾乎每天都自主性從花蓮小巨蛋跑回球隊飯店，藉以調整自我體能或體態，如今也在觀護盃冠軍戰充分發揮作用，靠他末節獨力打出10比0猛攻，裕隆14日以72比69力退台啤奪下觀護盃冠軍。

「我只是想要把握每次機會，畢竟這次來到花蓮之前，教練團就開出必須奪冠的任務，」全場投18中11，攻下28分的林宜輝賽後表示，「畢竟這次觀護盃距離新球季開打時間很近，所以我才想要趕緊恢復體能與體態。」

林宜輝也是陣中唯一連打3個盃賽（夏季挑戰賽、Molton盃與觀護盃）的老將，沒跟簡浩、呂政儒、周柏臣等其他裕隆主力一樣進行輪休，「老實講，這真的有點累，尤其在台大體育館期間特別累，來花蓮反而好多了。」

裕隆在觀護盃除了全力爭冠，更重要的任務還是測試洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯，他的表現卻不理想，昨在冠軍賽投10中2、僅拿5分，首節更遭台啤前鋒李啟瑋火鍋伺候，不過林宜輝與裕隆執行教練邱大宗並不擔心。

「其實我也有過出國打球的經歷，很清楚這些剛來的洋將，還是需要更多時間磨合才行，假如真的不行的話，才去考慮要不要換掉，」林宜輝說，「之前布拉剛來台灣的時間，狀況也都很糟糕，後來仍然幫助達欣奪冠。」

(中時 )