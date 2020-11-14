帶流浪動物回家固然是善事一件，但飼養寵物必須要有責任心，日前一名網友痛訴，他的女友3年內撿了15隻流浪貓，全放在他家飼養，每個星期來看貓不到一次，他曾詢問女友能否同居、一起照顧貓，女友卻說自己家附近也有貓要餵養，要他負責家裡貓的一切照顧，許多網友看到後批評該女友「偽善」。

該網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文表示，他與女友交往5年，近年來常發生爭執，全是因為女友太愛撿流浪動物回家，一開始他支持這樣的善心舉動，但後來流浪貓越撿越多，三年內撿了超過15隻，女友卻以「男方家大」為由，把15隻流浪貓全寄養在他住的透天厝，而且每星期來看貓的次數不到一次，他認為女友「完全沒責任感」。

該網友也曾問過女友要不要住他家同居，一起照顧流浪貓，沒想到女友卻說她家附近還有流浪貓要餵養，同居會很麻煩，讓他也不悅表示，每天回家就是拖地、掃地加清理貓的屎尿，假日還要幫貓剪指甲、剃毛、使用除跳蚤滴劑等等；他曾詢問過女友結婚意願，女友說不是很想，甚至說不要孩子有貓就可以，讓他覺得這段感情似乎沒有未來。

許多網友看到該女友的行為，直批根本是偽善，勸兩人趕緊分手，但也不少人擔心若是兩人分手，在家中的貓可能會變成流浪貓。

(中時新聞網)