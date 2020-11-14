美國新冠肺炎疫情持續惡化，日前單日確診人數再創新高，確診人數突破,000萬，拜登的疫情顧問歐斯特荷姆示警，接下來3至4個月，美國將進入「新冠地獄」，並建議封城4到6周以控制疫情。對此，連立委沈富雄認為，美國若大規模封城恐重創經濟，道瓊工業指數會重挫4000點。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，他也對美國的第3波疫情感到擔憂，但他也指出，幸運的是死的人沒有成比例增加。

沈富雄指出，對於疫情，川普什麼都沒有幹，他還沒投票之前就說，這個病他不管了，而拜登和他的團隊很想幹，比如說要封城4到6個禮拜，但俄亥俄州州長就出來說，這是除非不得已不能幹的，且很多州長都不敢幹這個事情，因為如果幹了，如果這個是一個很大的、可能的大型未爆彈要怎麼辦？

沈富雄還直言，這如果真的發生了，美國來一個大封城，「你曉得道瓊會跌多少？4000點」，至於有沒有可能會發生？沈富雄則說，有可能，因為如果沒人死，但是病人多到你忍無可忍，就非得幹不可了，因為歐洲都已經封成了。

(中時新聞網)