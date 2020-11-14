台灣人超愛吃雞，以雞為主打料理的餐廳、小吃店、路邊攤應有盡有。根據統計，國人一天可以吃掉25萬片雞排，全部疊起來的高度，相當10座台北101！光今年7月，就吃掉將近5000萬隻雞，換算下來一年可吃逾5億7000萬隻。但愛吃雞的民眾要特別小心，專家警告，若長期吃錯部位，恐怕中毒！

牛津大學化學博士陳耀寬在TVBS《健康2.0》指出，雞皮、雞內臟、雞屁股這3個部位盡量不要食用，偏偏不少台灣人愛吃這些。

他提醒，雞皮膽固醇高，藥劑容易殘留；雞內臟會直接接觸食物中的有害物質，吃多恐對身體產生不良反應；雞屁股則囤積大量脂肪，暗藏病毒、病菌，易引發中毒。

不少人喜歡啃雞脖子，網路謠言稱，脖子吃多了容易罹患淋巴癌。陳耀寬強調，這樣的說法不對，他解釋，雞脖子上面主要是胸腺，腺體在處理過程中會先把雞皮拿掉，再拿掉小肉瘤，最後套進去做成雞脖子，吃多不至於罹癌，但因雞皮脂肪高，仍建議民眾不要常吃。

(中時新聞網)