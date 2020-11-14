關心在地環境議題，高市國昌國中「走讀後勁溪」課程14日在後勁溪畔舉辦，師生在「人工浮島」種植空心菜，利用根部吸收溪中的氮、磷、重金屬，簡單就能達到淨水、提供鳥類休憩的多重效果，展現在地關懷及環境教育的學習成果。

國昌國中一年級的校定課程「走讀後勁溪」是一門深具人文美感與語文創意的課程，在新課綱的第二年，老師想要把對象徵母親河的後勁溪與環境永續的議題作更進一步的鏈結。趁著北高雄永續城市聯盟活動現場，學生成功在溪邊利用竹披架、棕梠墊、回收牛奶瓶、營養午餐米袋等廢棄物打造綠色生態島。

學生楊秉翰透過實驗發現，原來用廢棄的材料與植物自製浮島，就可以和淨水場一樣淨化水質。學生戚佩瑩則表示，浮島下水後會需克服平衡、漂浮的問題，還要讓植物繁衍下去，鋪排植物時更要注意植物的根是否確實伸入水中，每一個細節都決定浮島能否發揮功能。

校長王東進表示，本次活動把學校與社區串連在一起，營造更和諧友善的織網。校方另外也參與永續草地音樂會管樂隊的演出與永續市集「國昌美遇」的清水泥盆製作，讓民眾以回收的飲料杯現場製作出清水泥盆並贈送多肉植物回家栽種，讓社區民眾能藉由這次活動把永續與美的意象擴散出去。

(中時 )