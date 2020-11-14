依依惜別曾偉權

香港資深演員曾偉權出道38年，演過《射鵰英雄傳》、《尋秦記》《法證先鋒》等多部電視劇，是港劇知名配角演員。未料曾偉權卻在本月22號59歲生日前夕，不幸於今(14日)被證實因肺癌離世，享年58歲，曾與他相戀13年的前女友梅小惠也開腔表達惋惜之情，感謝在生命中曾經遇上曾偉權。

因為傻大姐性格而深受香港觀眾喜愛的梅小惠，曾與曾偉權相戀13年，而這也是梅小惠唯一一段戀情。54歲仍未婚的她，聽聞曾偉權逝世，也向港媒《東網》表達了惋惜之情，「偉權是我人生中確實佔有重要的一頁，這個無法否認，我也好感恩我人生中曾經遇上過他，他是一個好友愛心的人，也是一個好專業的演員，希望他的親友都能釋懷與保重。」

曾偉權當年因為演出梅小惠姐姐梅小青製作的《滿堂紅》，與梅小惠相識進而交往，兩人相戀13年，已是觀眾眼中的金童玉女，被看好隨時傳出結婚喜訊。未料後來卻因為大馬女星葉麗儀的介入，導致曾偉權、梅小惠分手。

事隔多年，曾偉權、梅小惠仍未婚，他去年10月接受專訪，更直言蹉跎了梅小惠的歲月，感到很對不起她，「當時我的確沒有欺騙她的想法，我對她是有歉意的，因為浪費了她的時間，其他方面我沒有辦法改變。」

(中時新聞網)