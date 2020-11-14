南韓44歲男星高英旭（고영욱）是元祖偶像團體「Roo’Ra」成員之一，解散後因幽默談吐活躍綜藝界，然2012年至2013年間爆出涉嫌性侵未成年少女，更對多名女子性暴力和性騷擾，最終被判入獄；服刑出獄後他疑似想重返演藝圈，日前開設IG帳號曬近況，引網友撻伐，不到一天就遭官方刪除，下場悽慘。

高英旭2013年因性侵2名年僅14歲少女和1名19歲女性，還施以多次性暴力和性騷擾，遭判刑2年6個月，還要配戴電子腳鐐3年，個資還必須被註記「性侵犯」5年；多年前服刑期滿出獄後，有記者爆料他的狀況，發現他不管到哪裡都全身包緊緊，深怕露出電子腳鐐被指指點點。

高英旭日前開設IG帳號曬近況，引網友撻伐，不到一天就遭官方刪除，下場悽慘。(圖/ 摘自IG)

原本神隱多年的他，近期疑似想重返演藝圈，12日突然開設IG帳號發文分享近況，「我度過了9年與外界斷聯的日子，但活著就不可能一直這樣生活」，他懺悔自己是不完美的人，也喊話會努力成為更好的人；另外附上他和媽媽的年輕照，向眾人報平安，最後更祝大家保重身體。

豈料，網友不買帳，紛紛留言痛罵，「做出那種事還想回演藝圈？」、「那些被你傷害的女生還能好好生活嗎？」、「無法接受這種人還能在外面亂跑」、「想到那些受害者就不想看到你」；沒想到不到一天的時間，高英旭的IG突然消失，搜尋ID只會看到「很抱歉，此頁面無法使用」，有內行網友解釋，「IG有規定性犯罪者不能開設帳號」。

(中時新聞網)