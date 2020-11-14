台南市漁權會14日舉辦年度會員大會，逢今年魚價崩盤，會中倡議將虱目魚定為台南市魚，讓未來台南市更明正言順推廣虱目魚。

台南市漁權會表示，今年適逢疫情影響，虱目魚的池邊價格每斤30多元，以漁民利潤來說，產地價格沒有40元，等於賠本。

雖然產地價格差，虱目魚今年的市場價格卻因為工資等因素沒有明顯降價，等於是消費者未感受到魚價驟降，漁民卻苦哈哈，賺不到利潤。

台南市長黃偉哲日前才與高雄市長陳其邁PK誰家虱目魚最好吃，台南市漁權會提出，不如明正言順的將虱目魚定為台南市魚，更有利於市長推廣。

台南市漁權會執行長盧靖穎表示，現在養魚的是老人、吃魚的是老人，認識魚的也是老人，虱目魚未來若能定為市魚，有助於提高年輕人認同。

盧靖穎表示，台南市有開台城市歷史，虱目魚養殖從荷蘭時代就開始，全台最久，台南美食冠全台，虱目魚養殖面積最廣，產量最多，連魚鱗都能利用作為膠原蛋白開發成衣物材料，從種種面向分析，虱目魚都有作為台南市魚的優勢。

(中時 )