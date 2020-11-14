以下三個星座的男人在感情中定力很差，就算有了交往對象，還是很容易被其他對象勾走，因此常常周旋於一段又一段短暫的戀情之中，背上負心漢的罪名。

▍1.天蠍座

天蠍座男生在愛情中的慾望本來就很強，而且他們也沒有在隱瞞這件事，對他們來說，戀愛對象最重要的就是相處開心、床事開心，也很熱衷與不同的對象發生關係，因此要勾引他們真的不難，難的是讓他們真心投入一段感情之中。

▍2.雙子座

雙子男最討厭沒什麼起伏的平淡生活，最愛追求新鮮感，而且他們很自戀、很自我中心，做錯了事情總覺得不是自己的錯，是身邊的人害了他，這時他身邊如果出現其他異性，就會被他視為拯救自己的小天使，不用費多大的心思就能把雙子男勾走。

▍3.射手座

射手男對於討女生歡心很有一套，他總知道說什麼話、做什麼事情會讓女生心動，甚至會以為自己就是他手中珍惜的小公主，殊不知同樣的手法他可以一次對好幾個女生做。而且就算他們已有交往對象，他們也不會停止認識其他人，因為對他來說這不是出軌，只是「尋找真愛」的過程，也因為他禁不起誘惑，總是在一段又一段的感情中短暫停留，傷了不少女生的心。

(中時新聞網)