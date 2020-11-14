邵永添熱愛顏料揮灑帶來的張力，透過作品傳達獨到的經商哲學及人生歷練。（袁庭堯攝）

邵雅曼善於微觀，用不同的繪畫筆觸、媒材、影像堆疊出特殊的意境。（袁庭堯攝）

邵雅曼善於微觀，用不同的繪畫筆觸、媒材、影像堆疊出特殊的意境。（袁庭堯攝）

金馬賓館2020年度壓軸《狂．禪》邵永添、邵雅曼雙個展15日開展。《狂．禪》聚焦御盟集團創辦人邵永添和永添藝術共同創辦人邵雅曼將生命的際遇化作創作能量，透過展間的呼應及區隔，傳達兩代企業經營者個性的「狂熱」和「平靜」。

邵永添與女兒邵雅曼2人分別透過對生命熱情的「狂」和內省蛻變的「禪」，從繪畫、立體裝置、現成品、攝影、錄像、聲音藝術多種元素，與金馬賓館特有的山林美景相互呼應，嵌入生命歷程和創作技法的轉譯，營造完整的藝術體驗。

邵永添曾務農工，經商30年且創設當代美術館。邵永添熱愛顏料揮灑帶來的張力，笑說自己可連續7小時彎腰創作、忘記痠痛，透過作品傳達獨到的經商哲學及人生歷練。

邵雅曼過去以素人之姿投入經營藝術領域，親手將軍事建築金馬賓館從廢墟轉變成《孤獨星球旅遊指南 Lonely Planet》評選、高雄最頂尖的當代美術館。善於微觀的她，能將工作時一瞥、生活日常一隅化為創作的養分，用不同的繪畫筆觸、媒材、影像堆疊出特殊的意境。

邵永添也將過去每週親手寫信和員工溝通勉勵的手稿集結出版的《家書》在開展典禮上曝光，該書內含企業經營哲學及生命智慧，要推薦給新生代、面臨人生各種決策的執行者。

今年遭逢疫情，金馬賓館持續導入國際藝術家精采作品，參觀人潮不減反增2倍。《狂．禪》15日起展至2021年5月30日，採售票制，展覽資訊可上永添藝術｜金馬賓館當代美術館官方網站查詢。

(中時 )