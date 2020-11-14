行政院發言人丁怡銘日前為替政府將開放含有萊劑美豬進口辯護，誣指冠軍牛肉麵使用萊牛，引發軒然大波，藍綠政黨大咖分別到店裡力挺或道歉。桃園市議員王浩也支持牛隻可以代謝來客多巴胺的說法，但「罷王」團體則反酸，要他別再補刀民進黨政府。

對於萊牛爭議，王浩宇今在臉書上表示，就像蔬菜在種植過程使用的農藥，多數美牛在養殖過程中都有使用萊克多巴胺的階段，只是經過代謝，食用時已經非常安全，甚至不會被驗出來，這部分應該讓台灣人知道。

對此，「罷免王浩宇」臉書粉專則狂酸王浩宇，「法院認證造謠議員化身生物專家」，並指出，王浩宇你覺得你現在講的話有人會信嗎？你講任何解釋根本幫不了政府，因為你的政治信用已經破產了。

接著，該粉專還要王浩宇別再補刀民進黨政府了，「一個法院認證的造謠議員，就已經是負指標了，一開口人家都覺得你在騙人，懂嗎？」

網友們也留言回應，「違背良心的話，隨便講，也不用負責任」、「既然幾乎驗不出，那就零檢出來證明」、「台灣選出這樣的民代，我們真的要好好自我檢討了」、「這種邏輯真的很特別，那你慢慢吃，吃好吃滿」。

#法院認證造謠議員化身生物專家 王浩宇你覺得你現在講的話有人會信嗎？你講任何解釋根本幫不了政府，因為你的政治信用已經破產了。 請不要再補刀民進黨政府了，一個法院認證的造謠議員，就已經是負指標了，一開口人家都覺得你在騙人，懂嗎？ #我是人我不要法院認證的造謠議員 由罷免王浩宇發佈於 2020年11月13日 星期五

(中時新聞網)