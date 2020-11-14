台東縣政府表揚優質托育人員，獲特殊貢獻獎的林素柑服務近23年，其中1名幼兒因父母離異，她24小時照顧，視如己出；縣長饒慶鈴感謝保母們寶貝台東的下一代，也宣布台東私托的收費將比照公托，讓爸爸媽媽們減輕負擔。

台東縣政府社會處14日在蛋榚公園表揚優質托育人員。（莊哲權攝）

「看著孩子成長，身為保母真的很開心」，林素柑說，20多年前因朋友托她代為照顧孩子，便加入保母行列，之後又考證照成為合格保母，前後已照顧過近30個孩子，這些孩子的爸媽都還會回來看她，很讓她感動。

台東縣政府社會處14日表揚優質托育人員，親子玩遊戲，樂在其中。（莊哲權攝）

縣府社會處表示，林素柑今年照顧的1名幼兒因父母離異，父親又長期在大陸工作，除了24小時呵護幼兒之外，還先墊付孩子生活所需及幼兒園費用，無私的愛令人感佩。

縣長饒慶鈴指出，台東出生的新生兒逐年遞減，雙薪家庭的比例又一直增加，小朋友出生後非常需要安全的托育環境，感謝獲獎的優質保母們寶貝台東的孩子。

社會處長陳淑蘭說，原本公托的收費是9500元，私托是1萬3000元，縣府今年推動「類公共化」，將私立托嬰中心與公立托嬰中心的收費拉成一致，不論是公托或私托，家長每個月只要負擔6500元，可以減輕爸爸、媽媽們的負擔。

陳淑蘭表示，明年也將推動居家托育服務上線，包括線上親子館、保母媒合、早療篩檢服務，讓家長與保母的服務更便利；另外，偏鄉保母多數沒有證照，縣府從今年在偏鄉展開保母訓練，希望明年16鄉鎮都有合格的保母。

(中時 )