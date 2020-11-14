銅鑼鄉「杭菊芋頭節－菊祥如芋」14、15日登場，銅鑼鄉農會安排「東方美人茶製茶頒獎」、「採菊體驗農家樂」、「農特產品展售會」、「趣味競賽拿好康」等精彩活動，並安排免費「菊芋美食品嚐」，推廣最佳賞花地點：九湖大橋、樟九大橋之間台地，銅鑼火車站後等6條賞花路線，提醒全台遊客把握時機，到銅鑼欣賞壯麗花海。

銅鑼杭菊需經過採樣及381項農藥殘留檢驗，才准許農民採收出售，杭菊花海盛開每年吸引15萬人次賞花帶動地方經濟發展，今年銅鑼杭菊受輪作影響，種植面積減少3成，分布九湖村、樟樹村、朝陽村等，總面積約30公頃，銅鑼鄉農會今年也加入波斯菊、百日草、向日葵花海，讓遊客盡情享受浪漫的壯麗花海。

徐耀昌表示，銅鑼鄉11月最主要的作物「杭菊」及「芋頭」，農會每年都會結合舉辦「杭菊芋頭節－菊祥如芋」，協助農民行銷，邀請全台把握時機欣賞浪漫花海，且銅鑼是國內杭菊主要產地，也是台灣最大的杭菊產地，占全國產量的80％，農會配合縣府做農藥殘留檢測，消費者可以安心食用。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說明，杭菊品質優良廣受消費者喜愛，造成民眾採買熱潮，預計11月底能提供貨源，另農會也輔導農民發展杭菊，芋頭、仙草等特色伴手禮，今年開發新產品「杭菊啤酒」、「杭菊銀耳露」等，預計年底前陸續上市，讓農產品更多元化。相關資訊請洽銅鑼鄉農會037-981008轉218、220推廣部。或FB『花現銅鑼』查詢。

農會指出，杭菊田遍及九湖、樟樹、銅鑼及中平村，九湖台地，11月中旬開始為期3周，是最佳賞花時機，即日起到29日每逢例假日，九湖台地周邊苗38-1、38-2、水防道路等實施交通管制。

(中時 )