「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」活動熱鬧開幕，吸引大批民眾到田間拔蘿蔔。（林雅惠攝）

「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」活動，14日上午在美濃客家文物館廣場熱鬧開幕，吸引大批民眾到田間拔蘿蔔；高雄市農業局表示，白玉蘿蔔、紅豆、敏豆以及橙蜜香番茄等作物，每年為美濃的農業創造10億元以上的產值，更讓高雄市的農業朝六級化產業邁進。

美濃區農會今年與高雄市政府農業局攜手舉辦「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」活動，高雄市副市長羅達生、農業局代理局長王正一及美濃區農會總幹事鍾清輝等人蒞臨舉辦開幕儀式，邀請民眾到美濃品嚐白玉蘿蔔與毛豆共組的秋日雙饗。

副市長羅達生表示，美濃地區裡作多元豐富，包含白玉蘿蔔、紅豆、敏豆、橙蜜香番茄等，市府與美濃區農會積極推動在地產業發展，自2011年起開辦白玉蘿蔔股東會，成立休閒農業區、農產業經營專區及高雄147稻作集團產區等協助農民產銷，每年創造的農業產值超過10億。

另「2020美濃白玉蘿蔔與好豆季」除了行之有年的認股大會，讓股東們在體驗過程中瞭解農夫、農產、農業及生態環境，拉近彼此距離，並進一步支持國產蔬果。

高市府農業局表示，每年舉辦的「白玉蘿蔔節」已成為秋天民眾詢問度最高的活動，近年來農會積極輔導農民通過產銷履歷(TAP)驗證，讓美濃白玉蘿蔔不僅可口，還吃得安心。

(中時 )