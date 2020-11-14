桃園市警察局11月2日起至12日配合警政署執行全國同步掃黑專案，13日規畫「除暴專案行動」，動員761名警力，臨檢133處、路檢47處，查獲各類案件635件688人，起出3槍、4.76公斤毒品。

警方表示，專案由警察局刑警大隊統籌，動員警力761名，臨檢處所133處，路檢47處，聲請搜索票43張、拘票89張，檢肅治平對象及其成員2件11人，查獲毒品案件182件197人、毒品重量4.76公斤；非法槍械案件4件4人、查獲槍枝3支；緝獲毒品、詐欺等逃犯共44人，共計查獲各類案件635件688人。

中壢警分局獲報新竹北區有改造槍枝工廠，查扣改造手槍半成品。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

其中桃園警分局檢肅竹聯幫太極堂，警方接獲線報，黃姓成員等6人，涉嫌去年在桃園持鐵棍棒，對民眾以以恐嚇取財、妨害自由、持械傷害等謀取不法利益，經專案小組調查，報請桃園地檢署指揮偵辦，一舉逮捕6人，依照違反組織犯罪防制條例送辦。

中壢警分局則是獲報新竹北區有改造槍枝工廠，查扣改造手槍半成品3把、彈匣3個、改造子彈成品78顆、半成品及槍枝零組件一批、安非他命毒品2包、改造工具等，攻堅時逮捕蕭姓共犯。雖然黃姓主嫌陶藝，不過11日在新竹成功將其逮捕，起出改造手槍1枝、彈匣1個、改造子彈成品20顆、安非他命毒品4包，送往新竹地檢署偵辦。

平鎮警方則是獲報江姓男子成立暴力討債集團，動輒以電擊棒恫嚇及棍棒毆打毆打被害人方式催討債務，行徑囂張，逮人時還起出安非他命、電擊棒、改造手槍1枝、空氣槍1枝、子彈20顆，移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )